l gruppo Insieme per Tropea denuncia i continui disagi e le fuoriuscite di liquami, chiedendo una revisione delle priorità di bilancio e investimenti sulla rete fognaria. Nel mirino anche le spese per comunicazione e promozione

«Basta. La misura è colma». Il gruppo consiliare di minoranza Insieme per Tropea torna all'attacco dell'Amministrazione comunale dopo gli ultimi episodi di maltempo che hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. Nel mirino dell'opposizione finiscono la manutenzione della rete fognaria, la gestione delle acque piovane e soprattutto le priorità di spesa del Comune, con la richiesta al sindaco di rivedere il bilancio e destinare maggiori risorse agli interventi sulle infrastrutture, anche a costo di ridimensionare le somme riservate a comunicazione, promozione ed eventi.

«A ogni nuovo episodio di pioggia intensa, diverse strade di Tropea tornano ad allagarsi, con disagi per residenti, attività commerciali e visitatori. Le immagini che si ripetono non possono essere archiviate come semplici inconvenienti o come fatalità: sono il segnale di criticità che richiedono risposte concrete e una programmazione seria», denuncia il gruppo di opposizione.

Allagamenti e liquami, la richiesta di verifiche sulla rete fognaria

La minoranza richiama l'attenzione anche sulle segnalazioni di fuoriuscite di liquami durante le precipitazioni, chiedendo una verifica approfondita del sistema di raccolta delle acque bianche, della rete fognaria e degli impianti collegati.

«Occorre accertare le cause, individuare i punti più vulnerabili e intervenire con lavori adeguati. La situazione, per quanto emerge dai disagi che si ripresentano, non può essere affrontata soltanto quando l'emergenza è già in corso».

L'opposizione non mette in discussione il lavoro degli operatori impegnati negli interventi immediati, ma contesta l'assenza di una risposta strutturale ai problemi denunciati.

«Non è in discussione l'impegno di chi, durante o dopo un temporale, interviene per liberare tombini e ripulire le strade. Ma scope e ramazze, per quanto utili nell'immediato, non sostituiscono la manutenzione programmata né risolvono le carenze strutturali».

Da qui la richiesta di predisporre un piano ordinario e straordinario di pulizia, controllo e manutenzione, da attuare prima della stagione delle piogge e aggiornare sulla base delle criticità riscontrate.

La proposta: separare le acque bianche da quelle nere

Tra gli interventi sollecitati figura anche uno studio tecnico di fattibilità per valutare la progressiva separazione delle acque meteoriche da quelle reflue, laddove le caratteristiche della rete esistente lo consentano.

«Una scelta che può contribuire a ridurre il sovraccarico del sistema fognario in occasione delle precipitazioni più intense, ma che deve essere preceduta da verifiche, progettazione e una precisa individuazione delle risorse necessarie», sottolinea Insieme per Tropea.

Il gruppo chiede inoltre una ricognizione urgente dello stato della rete idrica, fognaria e depurativa, accompagnata da un quadro degli interventi già programmati, dei tempi di realizzazione e delle problematiche ancora irrisolte. Nell'elenco delle priorità vengono inserite anche la sicurezza della Rupe e la continuità dell'approvvigionamento idrico.

«Meno risorse per comunicazione ed eventi, più investimenti sui servizi essenziali»

È però sul terreno delle scelte economiche che la minoranza concentra l'affondo politico, chiedendo all'Amministrazione di riconsiderare le priorità del bilancio comunale.

«Per realizzare questi interventi servono risorse. Per questo chiediamo una revisione delle priorità di bilancio e la verifica della possibilità di rimodulare le spese non indispensabili, comprese quelle destinate alla comunicazione, alla promozione e agli eventi, destinando risorse certe agli interventi urgenti sulle infrastrutture e ai servizi essenziali».

Una richiesta che, precisa il gruppo, non vuole mettere in contrapposizione la vocazione turistica di Tropea con le esigenze di manutenzione della città: «Si tratta di ricordare che una città accogliente deve innanzitutto essere sicura, efficiente e vivibile per chi la abita e per chi la visita».

Infine, l'appello diretto al primo cittadino e alla sua maggioranza: «Il Sindaco e la maggioranza chiariscano quali interventi intendono realizzare, con quali fondi e in quali tempi. Non bastano più risposte generiche né interventi occasionali dettati dall'emergenza».

Insieme per Tropea annuncia che continuerà a chiedere atti e informazioni nelle sedi istituzionali, rivendicando il proprio ruolo di controllo sull'operato dell'Amministrazione. E conclude: «La sicurezza della città, la tutela dell'ambiente e la dignità dei servizi pubblici vengono prima di ogni passerella. Tropea non ha bisogno di propaganda: ha bisogno di manutenzione, investimenti e responsabilità».