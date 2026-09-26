È bufera su Vannacci dopo un post pubblicato ieri dal leader di Futuro nazionale, in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, dal titolo 'Reggini, andate a votare!'.

In una foto fatta con l'AI, accanto a Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, e a Claudio Lotito, senatore di FI e patron della Reggina e della Lazio, c'è anche la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e compagna del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, Matilde Siracusano, rappresentata con una scollatura anziché con una maglietta bianca sotto la giacca floreale, come nella foto originale che si trova sul profilo Instagram dell'esponente azzurra.

Tajani: «Attacco volgare e inaccettabile»

«L’attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l’ha escogitato. Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l’avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale». Lo scrive su X il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

«Nessun dubbio sul maschilismo di Vannacci»

«Se ancora ci fosse qualche dubbio sul maschilismo di Roberto Vannacci e del suo partito, ora è caduto» – dichiara in una nota Mara Carfagna, segretario di Noi moderati. – «Per schernire il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, Vannacci pubblica una foto della sua compagna, la sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. È un'aggressione intollerabile e un atto di bullismo sessista senza precedenti nella nostra politica».

«Volgarità senza precedenti»

«Quello di Roberto Vannacci contro Matilde Siracusano è un comportamento di una volgarità senza precedenti. La libertà di espressione non può diventare un alibi per svilire una persona e utilizzare il corpo femminile come strumento di attacco». Lo dichiara la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa. «Perché - chiede - alterare una foto e mostrare una donna con una scollatura non presente nell'immagine originale? Qual è lo scoop di un atteggiamento di questo tipo? Forse per Vannacci le donne sono una figurina da comporre a suo piacimento? È davvero inaccettabile - conclude Dalla Chiesa - una deriva di questo tipo. Non è lui che come ha proclamato ridarà dignità alla Calabria. Perché la dignità i calabresi ce l'hanno proprio nel loro dna, e la Calabria è ritornata sotto i riflettori con Forza Italia, Cannizzaro e il presidente Occhiuto. Smettiamo di chiamare generale o ex generale un uomo che quotidianamente svilisce l'onore di chi porta una divisa. Vicinanza all'amica Matilde».

«Solidarietà a Matilde Siracusano»

«Solidarietà al sottosegretario Matilde Siracusano. Evidentemente qualcuno ha pensato che, non trovando 'donne senza gonna', ci pensasse l'IA a ritoccare i vestiti e scoprire le colleghe. Un intento e un risultato del tutto avvilenti, squalificanti prima di tutto per chi ci ha provato», afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali alla Camera.

«Indecoroso»

«Manipolare l'immagine di una donna in politica, alterandone l'abbigliamento e pubblicando una foto falsificata, è semplicemente indecoroso. E lo è per chi lo fa. Non è umorismo, non è ironia, non è campagna elettorale: è mancanza di rispetto verso una persona, verso un'istituzione e verso il Paese», dice Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.