Confronto promosso dal circolo locale con iscritti, amministratori e cittadini. Al centro del dibattito i collegamenti, la posizione strategica tra Gioia Tauro e Lamezia e le opportunità offerte dalla rete irrigua comunale

A Vazzano il Partito Democratico prova a rilanciare il confronto sul futuro del paese, partendo dall’ascolto dei cittadini e da alcuni temi considerati decisivi per lo sviluppo del territorio. È questo il senso dell’incontro promosso dal circolo locale del Pd, che ha visto la partecipazione di iscritti, amministratori ed esponenti del partito insieme a cittadini, militanti e simpatizzanti.

All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il responsabile del circolo Antonio Maida, la segretaria provinciale Teresa Esposito, Salvatore Pedullà della Direzione provinciale e lo storico militante Michele Grillone. Una serata dedicata al confronto sulle prospettive di Vazzano, durante la quale – spiegano dal Pd – sono emerse preoccupazioni per il presente e il futuro della comunità, ma anche la volontà di imprimere una svolta.

Tra gli intervenuti figurano inoltre gli ex sindaci Villì, Monardo e Maida, i consiglieri comunali Maida e La Caria, l’ex presidente del Consorzio irriguo Scidà, oltre a diversi cittadini.

Trasversale delle Serre e agricoltura tra le priorità

Uno dei principali argomenti affrontati è stato quello della Trasversale delle Serre, ritenuta un’infrastruttura fondamentale per superare le difficoltà nei collegamenti e ridurre l’isolamento dell’area. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata anche la posizione di Vazzano, centro dell’area interna delle Serre ma allo stesso tempo collocato lungo una direttrice che può rappresentare un collegamento strategico tra il porto di Gioia Tauro e l’aeroporto di Lamezia Terme.

Il confronto si è soffermato anche sulle possibilità di rilancio del comparto agricolo. Il Pd richiama in particolare la presenza, sull’intero territorio comunale, di una rete idrica destinata all’irrigazione, elemento che secondo il circolo rappresenta una condizione favorevole per sostenere e potenziare l’agricoltura e, più in generale, l’economia locale. Nella nota viene evidenziato come Vazzano sarebbe l’unico Comune della provincia di Vibo Valentia a poter contare su una rete di questo tipo estesa all’intero territorio.

Dal dibattito, spiegano ancora i promotori, è emersa la convinzione che il paese disponga di opportunità concrete di crescita, a condizione che attorno a progetti e obiettivi condivisi si riesca a costruire un impegno collettivo.

Il circolo del Partito Democratico punta dunque a svolgere un ruolo di impulso in questa fase, dichiarandosi disponibile anche a un confronto più ampio. L’obiettivo indicato è quello di aprire una collaborazione con altri partiti, movimenti civici e realtà del territorio che condividano un percorso finalizzato allo sviluppo di Vazzano.