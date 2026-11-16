I dem richiamano le vicende giudiziarie e contabili che hanno investito l'Ente e lanciano un progetto politico aperto alle forze civiche. Trasparenza, risanamento e sviluppo al centro della proposta

Le prossime elezioni amministrative di Vazzano cominciano a entrare nel vivo del confronto politico. A muovere le prime pedine è il circolo “Sandro Pertini” del Partito democratico, che annuncia la propria partecipazione ai tavoli di confronto con le forze civiche, sociali e politiche del territorio. L'obiettivo dichiarato è costruire una coalizione ampia, nell'alveo del centrosinistra, capace di presentarsi agli elettori con un progetto di governo condiviso. Ma il messaggio dei Democratici contiene anche un avvertimento agli eventuali alleati: nessuna fuga in avanti, niente personalismi e soprattutto nessuna candidatura imposta dall'alto.

Il Pd parte dal riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi cinque anni dal gruppo Liberamente Vazzano, che dai banchi dell'opposizione ha contestato le scelte dell'amministrazione comunale. Un'esperienza che, secondo il circolo, costituisce una base importante per costruire un'alternativa, da arricchire attraverso il confronto con le altre realtà politiche e associative.

A rendere particolarmente delicato il prossimo appuntamento elettorale è anche il quadro amministrativo e giudiziario nel quale si trova il Comune. Il circolo democratico richiama esplicitamente l'inchiesta sui bonifici e sui mandati di pagamento ritenuti illeciti, che vede tra gli indagati anche l'attuale sindaco, e il fascicolo aperto dalla Corte dei conti. Vicende che il Pd considera decisive sul piano politico, pur richiamando il rispetto della presunzione di innocenza e delle prerogative della magistratura.

Per i Democratici, infatti, la prossima consiliatura dovrà segnare una discontinuità rispetto al passato, con particolare attenzione alla trasparenza amministrativa, al controllo dei conti e alla legalità.

La proposta politica del circolo “Sandro Pertini” non si esaurisce nella critica all'amministrazione uscente. Il partito individua anche alcune opportunità di sviluppo legate alla posizione geografica di Vazzano, considerata strategica per i collegamenti tra i due versanti della Calabria.

La prima riguarda il completamento della Trasversale delle Serre, infrastruttura ritenuta fondamentale per contrastare l'isolamento delle aree interne e rafforzare il ruolo del paese quale punto di collegamento tra Tirreno e Ionio.

Un'altra opportunità viene individuata nella vicinanza all'autostrada A2 e nell'asse che collega l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme al porto di Gioia Tauro, con possibili ricadute sull'insediamento di attività produttive, artigianali e logistiche. Infine, il Pd guarda al turismo, immaginando di valorizzare Vazzano lungo la direttrice Tropea-Soverato, attraverso proposte legate al turismo lento, naturalistico ed enogastronomico.

Sul piano strettamente politico, tuttavia, il passaggio più significativo del comunicato riguarda il metodo con cui arrivare alla composizione della futura coalizione e della lista elettorale.

Il circolo rivendica un percorso «in cui tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile» e pone due condizioni: regole condivise per la scelta dei candidati, nel rispetto delle diverse sensibilità e della rappresentanza di genere, e un programma elaborato attraverso la partecipazione, che affronti i temi dei servizi pubblici, dell'equità sociale, della tutela dei beni comuni e dello sviluppo sostenibile.

Una presa di posizione che lascia aperta la porta al dialogo, ma esclude l'adesione a soluzioni già confezionate da altri.

«I tempi per un confronto serio e approfondito in vista del voto ci sono e sono ampi», sottolineano dal circolo “Sandro Pertini”. «Non bisogna avere fretta né cedere a scorciatoie: occorre analizzare ogni aspetto con responsabilità».

Il Pd chiarisce, infine, di voler partecipare alla costruzione della futura proposta elettorale anche attraverso propri rappresentanti: «Da parte nostra, siamo pronti a fare la nostra parte senza riserve, mettendo a disposizione della coalizione e della futura lista elettorale le nostre idee, la nostra classe dirigente e candidature forti e autorevoli».

L'auspicio conclusivo è quello di consegnare a Vazzano «un'amministrazione libera da ombre, all'altezza delle sue potenzialità e finalmente proiettata verso il futuro».

Una disponibilità al confronto, dunque, che non equivale a un assegno in bianco: il Pd vuole essere protagonista della costruzione dell'alternativa, ma chiede che alleanze, programma e candidature siano il risultato di una trattativa realmente condivisa.