Il componente del direttivo cittadino: «Esortiamo il sindaco a concentrarsi sui problemi reali chiarendo che noi vogliamo essere costruttivi e soprattutto svolgere un’attività di segnalazione e proposta»

«Viale Affaccio è uno dei quartieri più importanti della città se non altro per la posizione strategica che esso occupa nella geografia della nostra città. È infatti il quartiere che funge da snodo per la zona industriale e soprattutto è collegato con la zona commerciale di Ionadi che ha un impatto urbanistico molto rilevante. Dunque, una zona che rappresenta un biglietto da visita per la nostra città e che, nonostante le varie sollecitazioni in tal senso, continua a rimanere abbandonato a se stesso, in preda alle erbacce ed alla spazzatura, così come rivelano le fotografie che abbiamo ritenuto di acquisire per documentare quanto evidenziato». È quanto denuncia Domenico Barbieri, componente del direttivo cittadino di Azione.



Quest’ultimo ritiene che «sia necessaria una maggiore attenzione verso i quartieri e soprattutto maggiore attenzione verso il tema del decoro urbano perché la città è la casa dei cittadini, che hanno diritto a vivere in un ambiente pulito e ben tenuto soprattutto da un punto di vista igienico ed ambientale. Esortiamo il sindaco a concentrarsi sui problemi reali chiarendo che noi vogliamo essere costruttivi e soprattutto svolgere quell’attività di segnalazione e proposta che rappresenta l’essenza della buona politica, convinti che nessuno – chiude Barbieri – , di fronte all’evidenza delle fotografie, potrà tacciare Azione di essere un partito che strumentalizza la realtà dei fatti».

