Il Comune ammesso al finanziamento nazionale: l’intervento riguarda l’adeguamento del software
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Il Comune di Vibo Valentia ottiene un nuovo finanziamento nell’ambito del Pnrr per un intervento legato alla digitalizzazione interna. Le risorse saranno destinate all’aggiornamento degli strumenti informatici utilizzati per la gestione del personale.
L’intervento riguarda l’adeguamento del software dedicato alla gestione amministrativa del personale, con l’obiettivo di renderlo compatibile con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Si tratta dell’infrastruttura che consente alle amministrazioni di scambiarsi informazioni in modo standardizzato, riducendo la duplicazione delle richieste ai cittadini.
«Questo finanziamento – afferma l’assessore all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Luisa Santoro – si inserisce nel percorso di digitalizzazione dell’ente. L’aggiornamento degli strumenti di gestione del personale consentirà di lavorare in modo più coordinato con le piattaforme nazionali».
L’assessore ha inoltre ringraziato l’Ufficio PNRR, guidato dal dirigente Domenico Libero Scuglia e dal funzionario Onofrio Maragò, per il lavoro svolto nella fase di candidatura.