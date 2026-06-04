Agevolazioni negli impianti sportivi, al teatro, per eventi culturali e accesso prioritario agli uffici comunali. La Giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato lo schema di convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, finalizzato al riconoscimento dei benefici previsti dalla Carta europea della disabilità (Disability Card).

Il provvedimento nasce da una proposta sostenuta dal capogruppo di Fratelli d'Italia Antonio Schiavello e consentirà ai titolari della carta di usufruire di una serie di agevolazioni all'interno delle strutture comunali.

Nel dettaglio, sono previsti ingressi ridotti del 50% per i possessori della Disability Card e per i loro accompagnatori presso impianti sportivi, stadio, teatro, eventi, parchi e mostre. La convenzione garantisce inoltre la priorità di accesso agli uffici comunali, con l'obiettivo di rendere più semplice e inclusiva la fruizione dei servizi pubblici.

Le dichiarazioni di Antonio Schiavello

Soddisfazione è stata espressa dal capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha evidenziato il valore sociale del provvedimento approvato dall'esecutivo cittadino.

«Esprimo grande soddisfazione per questo risultato importante per la nostra comunità», ha dichiarato Antonio Schiavello, sottolineando come il tema dell'inclusione debba andare oltre ogni appartenenza politica.

«Le cose importanti non hanno colore politico: l'obiettivo comune è quello di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale, facilitando l'accesso ai servizi su base di reciprocità», ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia.

Schiavello ha quindi rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito a sostenere l'iniziativa: «Per questo motivo, desidero ringraziare il sindaco Enzo Romeo, l'assessore Lorenza Scrugli, la IV Commissione consiliare e il dirigente del circolo cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Rottura, per il prezioso supporto fornito nel sostenere questa proposta».