Vibo Valentia rende omaggio a una delle figure più rappresentative della sua storia politica e istituzionale. Nel centenario della nascita di Antonino Murmura, la città si appresta a ricordare l’avvocato, già sindaco, senatore della Repubblica e sottosegretario all’Interno, protagonista di una lunga stagione della vita pubblica italiana e artefice di una delle più importanti conquiste istituzionali del territorio: l’istituzione della Provincia di Vibo Valentia.

Per celebrare la ricorrenza, il comitato organizzatore, in collaborazione con la Fondazione Antonino e Maria Murmura, ha predisposto un programma di iniziative che, dal 29 novembre al 4 dicembre, coinvolgerà istituzioni, mondo della cultura, scuole e comunità cittadina, offrendo l’occasione per ripercorrere il profilo umano e politico dell’esponente democristiano e il contributo da lui assicurato alla crescita del territorio.

Ad aprire le celebrazioni, domenica 29 novembre, nel giorno esatto del centenario della nascita, sarà un omaggio legato a una delle sue grandi passioni: il calcio. Alle 14, allo stadio Luigi Razza, la Us Nuova Vibonese scenderà in campo in memoria del senatore, che della società rossoblù fu presidente e appassionato sostenitore.

Una vita nelle istituzioni e la battaglia per la Provincia

Nato a Vibo Valentia il 29 novembre 1926, avvocato ed esponente della Democrazia cristiana, Murmura iniziò il suo percorso nelle istituzioni cittadine, ricoprendo la carica di sindaco nel 1952 e nuovamente nel 1964. La sua esperienza parlamentare si sviluppò nell’arco di sette legislature al Senato, fino al 1994, anno in cui si concluse anche il suo incarico di sottosegretario all’Interno nel governo guidato da Carlo Azeglio Ciampi.

Tra le pagine più significative della sua attività politica figura l’impegno per il riconoscimento dell’autonomia amministrativa del territorio vibonese. Il 6 agosto 1987 presentò, insieme ad Azzarà, il disegno di legge per l’istituzione della Provincia di Vibo Valentia, dando nuovo impulso a un’aspirazione che aveva attraversato diverse stagioni della politica locale. L’iter legislativo giunse a compimento il 6 marzo 1992, mentre nel 1996 il nuovo ente divenne operativo. Murmura contribuì anche al percorso legislativo per l’istituzione della Provincia di Crotone. Si spense l’8 dicembre 2014.

Un busto in memoria del senatore

Le celebrazioni proseguiranno lunedì 30 novembre con tre distinti appuntamenti. Alle 16, nel largo cittadino intitolato a Murmura, si terrà la cerimonia di scoprimento di un busto dedicato al senatore, con gli interventi del sindaco Vincenzo Romeo e di Franco Cimino, storico segretario della Dc.

Alle 17.30, nella Chiesa degli Angeli, lungo corso Umberto I, il vescovo Attilio Nostro presiederà una celebrazione eucaristica. La giornata si concluderà alle 19 negli spazi del Collegio dei Gesuiti, in via Scesa del Gesù, con un concerto dedicato a Beethoven, affidato al maestro Ivan Donchev e curato dal Conservatorio «Fausto Torrefranca».

L’incontro con gli studenti e il dibattito sulla Prima Repubblica

La giornata conclusiva del programma si svolgerà venerdì 4 dicembre, alle 11, nella sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia. La sede scelta assume un particolare valore simbolico proprio alla luce del contributo offerto dal senatore alla nascita dell’ente.

Ad aprire l’iniziativa sarà l’esecuzione dell’inno nazionale da parte dell’orchestra del liceo «Vito Capialbi», diretta dal maestro Diego Ventura. All’appuntamento prenderanno parte i parlamentari Giuseppe Mangialavori e Riccardo Tucci.

L’incontro, presentato da Daniela Primerano, presidente dell’Osservatorio civico «Città Attiva», prevede gli interventi del primo cittadino di Vibo, del consigliere regionale Vito Pitaro, del presidente facente funzioni della Provincia Franco Barbalace, dell’ex presidente Corrado L’Andolina e del presidente della Conferenza dei sindaci Salvatore Fortunato Giordano.

Saranno gli studenti del liceo Capialbi a tracciare un profilo della figura e dell’opera di Antonino Murmura. A seguire, spazio a un approfondimento sul ruolo della Democrazia cristiana nella storia della Prima Repubblica, moderato da Franco Laratta, direttore del Gruppo editoriale LaC Tv, con la partecipazione di Mario Tassone e Alessandro Forlani, che si confronteranno con gli studenti degli istituti superiori del Vibonese.

Un’occasione per ripercorrere, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, una stagione della storia politica italiana e le vicende istituzionali che hanno segnato il percorso di autonomia del territorio vibonese.