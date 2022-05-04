È stato nominato dal coordinatore nazionale Marco Bestetti. Dal numero uno regionale Luigi De Rose gli auguri di buon lavoro

Giuseppe Contartese è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia giovani per Vibo Valentia. È stato nominato dal coordinatore nazionale dei giovani azzurri, Marco Bestetti, su indicazione del coordinatore regionale Luigi De Rose e dopo aver sentito il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«La nomina si inquadra perfettamente nell’ottica di proseguire la capillare ramificazione territoriale del movimento giovanile in Calabria», dichiara De Rose, che aggiunge: «Certi che Giuseppe inizierà a spendersi con grande abnegazione per la causa azzurra, a lui ed a tutto il gruppo di Vibo Valentia i più sinceri auguri di buon lavoro».