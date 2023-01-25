Il civico consesso convocato nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza dal presidente Rino Putrino. In agenda anche altri argomenti che saranno posti all’attenzione dell’aula

Consiglio comunale straordinario di Vibo Valentia convocato nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza dal presidente del civico consesso di Vibo Valentia Rino Putrino per sabato, 28 gennaio 2023, alle ore 8:45, ed in eventuale seconda convocazione per giorno 31 gennaio, ma con inizio fissato alle ore 9:30. La seduta straordinaria è stata richiesta lo scorso 16 gennaio da parte dei consiglieri comunali di minoranza Pietro Comito, Katia Franzè, Elisa Fatelli, Giuseppe Russo, Stefano Luciano, Giusy Colloca, Anthony Lo Bianco, Loredana Pilegi, Domenico Santoro, Silvio Pisani, Lorenza Scrugli, Laura Pugliese e Stefano Soriano, per la trattazione del seguente argomento: ampliamento dei cimiteri e azioni da intraprendere. All’ordine del giorno dei lavori consiliari dell’aula, tuttavia, dopo le eventuali comunicazioni da parte del sindaco Maria Limardo e dello stesso presidente dell’assemblea, ci sono sono iscritti altri argomenti. Eccoli: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge 197/2022 – ottenimento dei medesimi benefici (per il contribuente) attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Proposta di concessione suolo cimiteriale alla Società Operaia per la realizzazione di nuovi loculi di cui il 25% da cedere all’amministrazione comunale di Vibo Valentia. Quindi l’ordine del giorno relativo alla mancata esecuzione dei Progetti di Vita delle persone affette da disabilità, presentato dai consiglieri comunali Katia Franzè più altri dieci. Chiude la seduta – come anticipato – l’ordine del giorno relativo all’ampliamento dei cimiteri e azioni da intraprendere, presentato dai consiglieri comunali di opposizione Pietro Comito, Katia Franzè, Elisa Fatelli, Giuseppe Russo, Stefano Luciano, Giusy Colloca, Anthony Lo Bianco, Loredana Pilegi, Domenico Santoro, Silvio Pisani, Lorenza Scrugli, Laura Pugliese e Stefano Soriano.

