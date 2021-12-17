Maria Limardo parla di numerose sollecitazioni inviate al presidente della Provincia affinchè risolva la gravissima problematica dei fossi e dei sottopassi

La riqualificazione e il recupero del quartiere Pennello di Vibo Marina sono stati al centro di un incontro tra il sindaco di Vibo Maria Limardo, l’assessore Scalamogna e il Comitato di quartiere. In particolare, i componenti della giunta comunale hanno illustrato lo stato dei lavori. L’attenzione si è focalizzata soprattutto sulla realizzazione dei sottopassi ferroviari e sulla sistemazione dei fossi che, provenendo dalla collina, attraversano il Pennello. [Continua in basso]

«È emerso – spiega il sindaco attraverso una nota stampa – che detti interventi condizionano l’edificabilità di quelle aree che sono sottoposte a vincolo idrogeologico. Si tratta però di interventi ed opere che non sono di pertinenza del Comune, ma della Provincia di Vibo Valentia. Il Comitato ed il sindaco per l’effetto convengono di sollecitare l’ente Provincia perché ponga in essere quanto prima quel che è di sua competenza che, come detto, condiziona ostacolandola la redazione di Piano di recupero del quartiere Pennello, per il quale da tempo ha conferito incarico a tecnici esterni¨».



«Il sindaco – prosegue la nota – ricordando le numerose sollecitazioni effettuate sin dalla data del suo insediamento al presidente della Provincia, confida in una pronta risoluzione della problematica che immobilizza la crescita di buona parte del territorio di Vibo Marina e, con esso, l’economia e la progressione anche sociale dell’importante comunità. Ogni sforzo di questa amministrazione – è la conclusione – risulterà frustrato e fortemente penalizzato fino a quando la gravissima problematica della sistemazione dei fossi e dei sottopassi che attraversano il territorio non sarà risolta».

