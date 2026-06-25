Il consigliere di opposizione e capogruppo di Fratelli d’Italia nell’assise comunale esprime soddisfazione per il buon esito delle sue richieste. «Dal sindaco segnale di ascolto importante»

Il Consiglio comunale ha accolto le istanze presentate dal capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Schiavello su sicurezza stradale e decoro urbano. Al centro degli interventi la richiesta di attenzione per il tratto della ex SS 522 tra Vibo Marina e Bivona e l’introduzione del disco orario nelle principali vie della frazione costiera durante il periodo estivo.

«La politica deve essere risoluzione dei problemi reali», afferma Schiavello, commentando l’esito delle proposte di ordine del giorno presentate lo scorso 30 aprile. «Vedere accolte le mie istanze sull’ex SS 522 e sulla viabilità di Vibo Marina conferma la bontà del lavoro di stimolo che Fratelli d’Italia sta portando avanti in Consiglio comunale».

Tra le questioni sollevate dal consigliere comunale c’è quella relativa alle condizioni della strada che collega Vibo Marina e Bivona, indicata come uno degli accessi principali alla Costa degli Dei. «Il nodo centrale dell’ordine del giorno resta la sicurezza stradale, tema che richiede un intervento immediato», spiega Schiavello.

«Sul tratto tra Vibo Marina e Bivona, arteria di fondamentale importanza che funge da porta d’accesso alla Costa degli Dei, ho invitato il sindaco, in qualità di garante della sicurezza pubblica, a farsi promotore presso gli enti competenti per la risoluzione della problematica». Una richiesta motivata, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, dalla necessità di intervenire su una viabilità che «accoglie i turisti in arrivo sul nostro territorio, da Pizzo a Nicotera», ma che «si presenta in uno stato di tale indecoroso degrado e pericolo».

Schiavello ringrazia il primo cittadino per aver raccolto l’invito e per essersi attivato sulla questione. «Il sindaco ha confermato l’impegno di sollevare la problematica già il giorno successivo alla seduta consiliare durante un incontro in Prefettura, facendosi portavoce delle urgenze del territorio nonostante la competenza sia in capo ad altri enti».

L’altro fronte riguarda la gestione della viabilità e della sosta a Vibo Marina nei mesi estivi. Il Consiglio comunale ha approvato l’istituzione del disco orario nelle vie Michele Bianchi, Cristoforo Colombo ed Emilia, con l’obiettivo di regolamentare la presenza dei veicoli nelle aree più frequentate della frazione.

Il provvedimento prevede l’esenzione per i residenti, mentre per gli altri utenti sarà stabilito un limite di sosta compreso tra una e due ore. Una misura pensata per contrastare la sosta prolungata e favorire una maggiore disponibilità di parcheggi a servizio anche delle attività commerciali.

«Un intervento di buon senso per contrastare la sosta selvaggia, favorire il turnover dei veicoli e supportare concretamente le attività commerciali locali», sottolinea Schiavello, che rivendica il risultato raggiunto come frutto del confronto istituzionale.

«Ringrazio il sindaco e l’intero Consiglio comunale per aver recepito queste richieste», conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia. «Il fatto che il primo cittadino si sia attivato immediatamente per la ex SS 522 è un segnale di ascolto fondamentale. Da parte mia, continuerò a lavorare per il territorio, affinché queste istanze trovino la piena realizzazione nell’interesse esclusivo della cittadinanza».