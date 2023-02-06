Avviata la fase di confronto durante la quale sono state presentate le mozioni dei quattro candidati alla corsa

Con il congresso di circolo della Città di Vibo Valentia si è avviata la fase di confronto per la scelta del segretario nazionale del Partito Democratico.

Nelle mattina di ieri – hanno fatto sapere gli esponenti del Pd vibonese – sono state presentate le mozioni dei quattro candidati in corsa. Ha fatto seguito nel pomeriggio il voto degli iscritti. La consultazione – la prima a svolgersi in un capoluogo calabrese – ha attribuito il 70% dei consensi a Stefano Bonaccini, il 25% a Paola De Micheli, il 2,5% a Elly Schlein e il 2,5% a Gianni Cuperlo. Ci sarà tempo fino al 12 febbraio per votare nei circoli, successivamente il 26 febbraio si terranno le primarie aperte tra i due candidati preferiti dagli iscritti. “L’ampia partecipazione rappresenta un buon inizio per il congresso e il segno di una comunità attiva nel contesto cittadino. Questo percorso rifondativo è un’occasione importante per alimentare il confronto sul partito e sulla società, utile ad aggregare nuove energie e rilanciare l’azione politica sul territorio”. È quanto dichiarano il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Di Bartolo e il segretario del circolo della città di Vibo Valentia, Francesco Colelli.

