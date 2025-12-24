Sono in tutto 19 i milioni di euro destinati ai Comuni della provincia. Il sindaco della città capoluogo: «Quando si lavora per il bene comune le sensibilità politiche passano in secondo piano»

«Quando si lavora per il bene della comunità, le differenti sensibilità politiche passano in secondo piano; e questo è un approccio che mi sento di condividere con l'on. Mangialavori, un approccio che in questi mesi ha portato il nostro territorio a risultati importanti anche in altri settori, ed auspico che questo divenga il modus operandi di tutti i sindaci della provincia di Vibo al fine di raggiungere obiettivi nell'interesse delle nostre comunità». Lo afferma il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo dopo il finanziamento da 19 milioni di euro destinato a tutti i Comuni della provincia, una quota significativa (6 milioni) dei quali destinata al Comune capoluogo.

«Ringrazio l'on. Mangialavori - prosegue - col quale nei mesi scorsi si era avviato un proficuo confronto e che oggi porta a questi risultati. Questi finanziamenti destinati alla città di Vibo Valentia rappresentano un'opportunità concreta per migliorare i servizi, le infrastrutture e la qualità della vita dei nostri concittadini».