Alle 15:30 l’iniziativa promossa dai coordinamenti provinciali di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. I promotori sottolineano il percorso amministrativo avviato dalla precedente giunta e concluso dall’attuale

Un omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, nella strada che ne custodisce la memoria. È l’appuntamento in programma venerdì 6 novembre alle 15:30 a Vibo Valentia, in via Martiri delle Foibe, nei pressi del Bar Hemingway, con la partecipazione del senatore Roberto Menia, primo firmatario della legge istitutiva del Giorno del Ricordo.

L’iniziativa è promossa dai coordinamenti provinciali di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale e si inserisce in una visita che affiancherà al momento commemorativo un confronto sulle prospettive del territorio.

Il percorso tra le due amministrazioni

I promotori sottolineano il significato dell’appuntamento anche rispetto al percorso seguito dal Comune: «Questo momento rappresenta il compimento di un iter amministrativo avviato dalla precedente Amministrazione comunale e portato a conclusione dall’attuale, anche grazie all’attività e all’impegno del gruppo consiliare».

Un passaggio che gli organizzatori richiamano come testimonianza della continuità istituzionale su una questione di valore storico e civile, legata al ricordo delle vittime delle foibe e delle persone costrette a lasciare le proprie terre.

In mattinata il confronto alla Camera di commercio

Prima dell’omaggio pomeridiano, Menia incontrerà nella mattinata i vertici della Camera di commercio. Al centro del confronto istituzionale ci saranno le prospettive economiche e di sviluppo del territorio, anche nell’ambito delle deleghe parlamentari del senatore.