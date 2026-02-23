In agenda comunicazioni istituzionali, una mozione sui tributi, la surroga di un consigliere e modifiche contabili, poi il nuovo regolamento per la gestione del teatro
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
È stata convocata per venerdì 27 febbraio la prossima seduta del Consiglio comunale di Vibo Valentia. L’assise cittadina tornerà a riunirsi in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione alle 9 nella Sala delle adunanze consiliari in Comune.
Cinque i punti inseriti nell’ordine del giorno. Si partirà con le comunicazioni del presidente del Consiglio e del sindaco. A seguire, spazio alla mozione consiliare presentata dal gruppo “Liberamente Progressisti per Vibo” per l’adozione della definizione agevolata dei tributi comunali, la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, e per la sospensione delle azioni esecutive in corso.
Il Consiglio sarà poi chiamato a esaminare la proposta di deliberazione n. 5/2026 relativa alla surroga di un consigliere comunale.
Altro punto centrale sarà la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, con la ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 4 del 9 gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.
Chiuderà l’ordine dei lavori la proposta di deliberazione n. 4/2026 sull’approvazione del regolamento del teatro comunale.