Zambrone riconferma Corrado L’Andolina quale primo cittadino. Il sindaco uscente con 582 preferenze ha la meglio su Mariella Epifanio che si ferma a 534 voti. Corrado L’Andolina vince in tutte le sezioni: a Zambrone con 273 voti contro i 259 di Mariella Epifania, nella frazione Daffinà con 132 preferenze contro le 130 dell’avversaria e a San Giovanni con 177 voti contro i 145 della Epifanio.
Questi i voti dei candidati al Consiglio comunale per la lista “Identità e futuro per Zambrone” con Corrado L’Andolina sindaco (in neretto i 7 consiglieri eletti): Vincenzina Rosa Corrozzo 47 voti; Giuseppe Conca 23; Carlo Ferraro 81; Pasquale Giamborino 14; Salvatore Marcello Giannini 103; Nicola Grillo 112; Romana Grillo 27; Salvatore Grillo 24; Marianna Iannello 37; Domenico Pepè 24.
Per la minoranza entrano in Consiglio comunale, oltre alla candidata a sindaco sconfitta Maria Carmela Epifanio, anche Fabio Cotroneo (93 voti) e Amelia Conca (71 voti). Queste le altre preferenze: Michele Florio 34 voti; Gerolamo Giannini 54; Stefano Grillo 32; Antonio Mandaradoni 26; Giovanna Carlucci Mastrilli 58; Matteo Trimboli 9; Carlo Tripodi 48.
