A Francica Michele Mesiano eletto nuovo sindaco

È Michele Mesiano il nuovo sindaco di Francica. Il leader del gruppo “Liberi di cambiare, per il bene di Francica” si è imposto nettamente sull’avversario Giuseppe Fogliaro, a sua volta a capo della lista “Francica”. Un voto nel segno della continuità, dunque, visto che la lista civica dell’ex assessore comunale era apertamente appoggiata dall’amministrazione uscente guidata dal sindaco Giovanni Manfrida.

Alla fine sono 927 i voti ottenuti dalla lista guidata dal nuovo primo cittadino Michele Mesiano, a fronte delle 47 preferenze che gli elettori di Francica hanno tributato al gruppo capitanato da Fogliaro.

Un vero plebiscito a favore del neo eletto sindaco, che fa capire che tra i due contendenti per lo scranno più alto del Comune di Francica non c’è stata proprio partita. Alla maggioranza capitanata da Michele Mesiano andranno 7 seggi (più il sindaco), all’opposizione 3 seggi.



