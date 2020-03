Coronavirus, nuovo caso in provincia di Vibo Valentia

Sale il conto dei contagiati nel Vibonese: tre nella giornata odierna, che portano a 11 il numero totale degli ammalati

Un’altra persona risultata positiva al Coronavirus in provincia di Vibo Valentia. La notizia è di questa sera alle 22, quando è giunto l’esito dell’esame del tampone effettuato dal laboratorio di Virologia dell’ospedale di Catanzaro su un paziente residente in provincia di Vibo, per l’esattezza a Serra San Bruno. A confermare la notizia, anche il sindaco di Vibo Maria Limardo, che è tra l’altro presidente della conferenza dei sindaci che lavora in materia sanitaria in stretta collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale.



Coronavirus, il bollettino del 20 marzo: in Calabria 207 positivi



Sale dunque ad undici il numero dei contagiati da Covid-19 nel Vibonese: sei cittadini residenti nel Comune di Vibo (dei quali cinque di un unico nucleo familiare a Piscopio); due a Filandari, uno a Briatico, uno a Nicotera ed uno, questa sera, a Serra San Bruno.



