L'iniziativa promossa da Europa Donna Calabria, ACMO "Ida Ponessa", Pro Loco e Comune accende i riflettori sulla ricerca, sulla diagnosi precoce e sul sostegno costante alle pazienti

Un gesto dal forte impatto visivo e dal profondo valore simbolico. Il Palazzo Municipale di Acquaro si illumina di rosa per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul tumore al seno metastatico, una forma avanzata di patologia che richiede attenzione specifica, percorsi di cura dedicati, accesso equo e tempestivo alle terapie innovative e un affiancamento multidisciplinare continuo per le donne e i loro nuclei familiari.

L'evento si inserisce nel quadro delle tradizionali attività ottobrine dedicate alla salute femminile, con l'obiettivo prioritario di mantenere i riflettori accesi sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del fondamentale apporto della ricerca scientifica.

La forza della rete tra territorio e associazionismo

L'iniziativa testimonia ancora una volta il valore della sinergia tra il mondo del terzo settore e gli enti locali. L'azione congiunta di Europa Donna Delegazione Calabria, dell'associazione ACMO "Ida Ponessa", della Pro Loco di Acquaro e dell'Amministrazione Comunale – che ha garantito pieno sostegno e patrocinio – dimostra come la comunità di Acquaro sia in prima linea nella promozione della cultura della salute e nella solidarietà concreta.

«Un segnale di speranza e un richiamo alle istituzioni»

Oltre al significato estetico, l'illuminazione del municipio intende lanciare un messaggio chiaro di vicinanza e impegno civile nei confronti di chi combatte quotidianamente questa battaglia.

Come hanno rimarcato congiuntamente i promotori dell'iniziativa: «Illuminare il nostro Palazzo Municipale significa dire con forza a ogni donna che affronta questa sfida che non è sola. Vogliamo che questo rosa sia una guida per la speranza, ma anche un sollecito alle istituzioni sanitarie affinché non si fermino gli sforzi per garantire cura, ascolto e dignità a tutte le pazienti».