Gesti semplici in grado di lasciare un segno profondo. È il caso della donazione promossa dall’associazione Seme di Speranza, che nei giorni scorsi ha consegnato due nebulizzatori al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vibo Valentia, offrendo un aiuto concreto ai bambini e un messaggio di vicinanza alle loro famiglie.

L’iniziativa – si legge in una nota stampa - nasce dalla sensibilità del vicepresidente Virgilio Dicarlo e dalla condivisione dell’intero direttivo, uniti dal desiderio di trasformare un piccolo gesto in un atto di amore e solidarietà.

«È stato un gesto semplice, nato dal cuore – ha dichiarato il vicepresidente Dicarlo Virgilio – ma capace di portare sollievo e speranza. Sapere che questi strumenti potranno aiutare i bambini nel loro percorso di cura è per noi motivo di profonda emozione. Con questa donazione sentiamo di aver non solo donato, ma di aver piantato un seme di speranza, destinato a crescere insieme ai sorrisi dei più piccoli».

Il primario del reparto, dottor Bragò, insieme a tutto il personale medico e sanitario, ha accolto la donazione con sincera riconoscenza, sottolineando il valore umano oltre che pratico di un gesto che parla di attenzione, cura e vicinanza. «Sentire che, anche nel nostro piccolo, possiamo essere accanto a chi affronta momenti difficili – ha concluso Dicarlo – riempie il cuore di gratitudine e dà senso al nostro impegno».