Sono cinque le farmacie del territorio vibonese che aderiranno alla ventitreesima edizione della Giornata di raccolta del farmaco, che si terrà quest’anno dal 7 al 13 febbraio. Un’iniziativa volta a dare un aiuto concreto alle fasce di popolazione che più si trovano in difficoltà. Si stima che in Italia serve più di 1 milione di farmaci per oltre 1.800 realtà socio-assistenziali. Sono oltre 5.200 le farmacie che aderiscono in tutte le città italiane dove vengono donati uno o più medicinali da banco. L’iniziativa è possibile grazie a 22.000 volontari e 18.000 farmacisti.
Tornando al Vibonese, anche qui la raccolta si terrà da martedì 7 febbraio inizia la raccolta fino a lunedì 13 febbraio. I soci volontari del Banco Farmaceutico di Vibo Valentia, coordinati dalla dottoressa Isabella Callipo, saranno presenti nella giornata di sabato 11 febbraio. La raccolta coinvolge cinque farmacie: le farmacie di Briatico, la farmacia Anania di Filadelfia, le farmacie di Paravati, San Nicola Da Crissa e la farmacia centrale di Vibo Valentia. [Continua inn basso]
I farmaci donati sosterranno due realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2022, sono state raccolte 241 confezioni (pari a un valore di 1781 euro) che hanno aiutato 51 ospiti di 2 enti. In Calabria, nel 2022, sono state raccolte 5795 confezioni di farmaci in 84 farmacie, pari a un valore di 44649 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 6041 persone aiutate da 46 realtà caritative del territorio regionale.
Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.
