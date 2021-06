Vibo, all’ospedale Jazzolino presto attivi nuovi posti letto

Allo Jazzolino di Vibo Valentia si punta a ripristinare la normale operatività ospedaliera. Superata la fase critica dell’emergenza Covid (secondo l’ultimo bollettino della Regione i pazienti ricoverati a Vibo sono 8, mentre le Usca sono impegnate a prestare le cure a domicilio ai contagiati) e consolidata ormai la campagna vaccinale (circa 120mila le dosi somministrate finora in provincia), si sono create le condizioni per tornare alla normalità e, anzi, rilanciare i servizi ospedalieri. A tale proposito, l’Asp di Vibo ha disposto il ripristino immediato di 10 posti letto presso l’U.O. di Medicina, il potenziamento della Cardiologia con ulteriori 4 posti letto e l’assegnazione di 8 posti letto destinati all’Ortopedia, restituendo inoltre i 4 posti letto temporaneamente sottratti alla Chirurgia. Sarà inoltre garantito il percorso Covid prevedendo un aumento dei posti letto in Malattie Infettive, che da 6 passeranno a 10. Ne dà notizia la stessa Azienda sanitaria. [Continua in basso]

Nella giornata di ieri il commissario straordinario Maria Bernardi, accompagnata dal referente sanitario aziendale Antonio Talesa, ha effettuato un sopralluogo presso l’ospedale Jazzolino. Presenti il direttore medico del presidio ospedaliero Michelangelo Miceli, il direttore del dipartimento emergenza urgenza Michele Comito, il direttore del dipartimento dei servizi Sandro Baldari e il dirigente della gestione tecnico patrimoniale Michela Soriano.



«Il commissario Bernardi – si legge in una nota dell’Asp – ha fatto subito sue le preoccupazioni degli utenti mettendo in pratica tutte le iniziative possibili per ridurre le distanze di recupero dei servizi precedentemente sospesi. L’importante iniziativa permetterà di superare i tanti problemi che si erano venuti a determinare in questo ultimo periodo presso il presidio ospedaliero vibonese. Il Management dell’Asp, pur impegnato nell’opera di complessiva riorganizzazione dei servizi sanitari e amministrativi di tutta l’Azienda, conferma la sua attenzione sulla necessità di assicurare prestazioni sempre più rispondenti alle esigenze dei pazienti».

«Allo Jazzolino – ha dichiarato il direttore di Emergenza/urgenza Michele Comito – restituiamo l’utilizzo di strategici reparti e quel che più conta decongestioniamo il Pronto Soccorso e i posti in OBI (Osservazione Breve Intensiva), come più volte auspicato dal Commissario Straordinario. Questo vuol dire che sarà possibile garantire gli interventi programmati e superare quanto fino a ieri aveva messo in seria difficoltà la funzionalità più complessiva del presidio ospedaliero, consentendo così di dare risposte più certe e concrete alle domande degli ammalati».

«È nostro intendimento – ha dichiarato inoltre il commissario straordinario Maria Bernardi – implementare anche i servizi territoriali per realizzare una importante virata capace di infondere ulteriore fiducia e speranza nella popolazione vibonese».