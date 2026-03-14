La Pet, situata in località Piedigrotta, sarà gestita dall’organizzazione di volontariato San Pio di Lamezia Terme e sarà dotata di un’ambulanza attrezzata con apparecchiature di ultima generazione
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Foto di archivio
Aprirà lunedì 16 marzo, a Pizzo, la Postazione di emergenza territoriale “Victor”, gestita dall’organizzazione di volontariato San Pio di Lamezia Terme per conto del Suem 118 Area Sud. La Pet sarà attivata in località Piedigrotta, in una posizione considerata strategica per raggiungere in tempi brevi sia la zona del quartiere Marinella che quella di via Nazionale, così come lo svincolo autostradale e altri territori contigui.
Una collocazione baricentrica, dunque, che potrà assicurare il pronto intervento grazie alla dotazione di un’ambulanza attrezzata con un tablet per la gestione dei soccorsi, un massaggiatore Lucas automatico, un immobilizzatore pelvico ed altre apparecchiature di ultima generazione. Il servizio in convezione avrà la durata di cinque anni. Altre manifestazioni d’interesse, secondo quanto riferiscono fonti del 118, riguarderanno analoghe iniziative per garantire la copertura delle sedi di Nicotera, Vibo Marina, Filadelfia e Mongiana.