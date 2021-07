Covid, lieve aumento dei contagi: sono 54 i nuovi casi. Il dato nel Vibonese

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 947.651 (+2.063). Mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono state 69.211

Sono 54 i contagi Covid emersi nelle ultime ore in Calabria. Nel bollettino regionale si registra anche un morto e 189 guariti. I tamponi effettuati sono stati 2.063. I casi nelle province calabresi sono così distribuiti: Catanzaro +2, Cosenza +35, Crotone +4, Reggio Calabria +11, Vibo Valentia +1, Estero o altra Regione +1.

Più nel dettaglio in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 947.651 (+2.063). Le persone risultate positive al Coronavirus sono state 69.211 (+54) rispetto a ieri. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 45 (9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.205 (10.061 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 2034 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2007 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.143 (20.584 guariti, 559 deceduti);

– Crotone: casi attivi 47 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.540 (6.439 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 151 (9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 141 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.965 (22.628 guariti, 337 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 20 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.549 (5.457 guariti, 92 deceduti).