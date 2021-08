Covid, a Fabrizia casi in aumento: i positivi raggiungono quota 21

I contagi accertati in parte con test rapido in parte con molecolare. Ad Acquaro il sindaco predispone screening gratuiti

Preoccupa l’aumento dei casi Covid nel Vibonese. Oggi il bollettino regionale ha registrato 40 nuovi positivi. Occhi puntati a Fabrizia dove il totale dei contagiati ha raggiunto quota 21.

I casi a Fabrizia

In particolare, nel report del sindaco Francesco Fazio si evidenzia che le positività sono emerse in parte con tampone (5), in parte con test rapidi (16). 20 sono i molecolari in attesa di esito, 90 quelli negativi. Nell’augurare una pronta guarigione ai propri concittadini, il sindaco ha invitato i residenti a non abbassare la guardia e seguire comportamenti atti a contrastare nuovi contagi, dai dispositivi di sicurezza, al distanziamento sociale alla igienizzazione delle mani.

La situazione ad Acquaro

Anche il Comune di Acquaro mantiene alta l’attenzione. In particolare il sindaco Giuseppe Barilaro ha sospeso un torneo di calcetto, il “Memorial mastro Micuzzu”: «Sto predisponendo per i prossimi giorni una giornata di screening volontario e gratuito per la nostra comunità. L’aumento del contagio – aggiunge – mi preoccupa. Voglio raccomandare ad ognuno di voi l’uso dei dispositivi di protezione e il rispetto delle regole. Per evitare provvedimenti restrittivi – conclude Barilaro – occorre buon senso».