Emergenza Covid, ad Acquaro al via lo screening organizzato dall’Asp

Da questa mattina, a partire dalle ore 9.30, nel comune di Acquaro, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, prenderà il via lo screening con tamponi molecolari per coloro che sono stati posti in isolamento domiciliare e risultano già vaccinati, per coloro che hanno sintomi e per quanti sono risultati positivi al Covid al tampone antigienico. «Il luogo scelto – fa sapere il sindaco Giuseppe Barilaro – è lo spazio antistante la casa di riposo in via Pasquale Stramandinoli. Costituiremo una coda di macchine in unica corsia lungo la variante che sarà percorribile in un solo senso di marcia. Man mano che ci si avvicina al gazebo e senza scendere dalla macchina, ad ognuno dei soggetti interessati e coinvolti verrà fatto il tampone molecolare. Ringrazio la Croce Rossa e i volontari di Acquaro che hanno dato piena disponibilità per una migliore riuscita dell’iniziativa. Attendiamo fiduciosi, – conclude il primo cittadino – facciamolo insieme, non dividiamoci».