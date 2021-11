Sicurezza edifici e strade, al Comune di Acquaro i fondi del Ministero dell’Interno

Nell’ambito dei Comuni beneficiari dei fondi destinati alla Calabria dal Ministero dell’Interno per la “sicurezza di edifici e strade” c’è anche Acquaro con un finanziamento pari a 299.984,00 di euro.



«Dopo l’immane lavoro di risanamento della complessa situazione debitoria del Comune – dichiara il sindaco Giuseppe Barilaro – avevamo annunciato e promesso una terza fase, fatta di riqualificazione ed ammodernamento delle nostre strutture e strade. Noi le promesse siamo abituati a mantenerle. Sono estremamente compiaciuto per l’ennesimo risultato raggiunto. In tempi brevissimi presenteremo il progetto esecutivo e daremo seguito all’inizio dei lavori. Saranno tantissime le opere che vedranno la luce nel prossimo biennio».