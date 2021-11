Covid Calabria, 197 nuovi casi e ricoveri in aumento: sono 2 in più a Vibo

Sono 197 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 4.437 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 4,44%. È quanto emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione. Nell’ultima giornata anche due decessi (uno a Reggio e uno a Crotone) e 143 guarigioni. Sul fronte dei ricoveri, ve ne sono 7 in più nei reparti ordinari (di cui 2 a Vibo Valentia) e uno in meno in terapia intensiva. [Continua in basso]

I casi di oggi

I casi positivi di oggi si dividono così: 31 a Catanzaro, 52 a Cosenza, 12 a Crotone, 70 a Reggio Calabria, 29 a Vibo Valentia e 3 da altra regione.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 278 (15 in reparto, 5 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); 11.422 guariti, 161 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.572 (50 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.518 in isolamento domiciliare); 26.695 guariti, 664 deceduti.

– Crotone: casi attivi 184 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); 8.590 guariti, 117 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1.309 (40 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.268 in isolamento domiciliare); 30.114 guariti, 416 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 307 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); 6.839 guariti, 104 deceduti.