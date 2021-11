Covid, a Ricadi bambini positivi al test antigenico: lezioni sospese in due classi

Lezioni sospese in due classi all’istituto comprensivo di Ricadi e a Santa Domenica, oltre a sette quarantene obbligatorie emesse dal sindaco Nicola Tripodi. Il virus torna a fare paura nella località turistica del vibonese. Alcuni alunni frequentanti la scuola elementare di Santa Domenica e il plesso di Ricadi sono infatti risultati positivi al test antigenico. Dovranno adesso sottoporsi al test che sarà effettuato dall’Asp di Vibo Valentia. In attesa del responso ufficiale, le lezioni sono state sospese. Oltre ai bambini in attesa del tampone, il primo cittadino ha emesso tra ieri e oggi sette ordinanze dopo la comunicazione dell’Asp di Vibo Valentia. [Continua in basso]

«Vaccinatevi senza remore»

«Augurando loro una pronta guarigione – scrive il sindaco sulla pagina facebook del Comune – invitiamo tutte e tutti a porre la massima attenzione e a vaccinarsi senza remore. A tal proposito – informiamo che al Palazzetto dello Sport di Ricadi per tutto il mese di dicembre gli over 40 potranno effettuare la terza dose. Mentre per gli over12 che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale ordinario (prima e/o seconda dose) potranno effettuare la vaccinazione nei seguenti giorni e orari : Martedì dalle 15.00 alle 19.00 – Mercoledì dalle 9.00 alle 18.00 – Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 Il primo cittadino per limitare il diffondersi del virus ha deciso di limitare gli accessi agli uffici comunali che saranno accessibile solo su prenotazione.