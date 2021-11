Covid, preoccupano e tornano a salire i contagi a Mileto

Ritorna a diventare preoccupante la situazione Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. Allo stato le persone positive al coronavirus sono in totale venticinque. Di questi casi, più della metà riguardano alunni delle scuole di vario ordine e grado attive nella cittadina normanna e nella frazione Paravati. Ad annunciarlo e ad illustrarne i dettagli è il sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Nello specifico, gli studenti attualmente alle prese con il virus sono in totale tredici: quattro frequentanti la Ragioneria, quattro l’Istituto comprensivo, due l’asilo privato “San Giuseppe” e tre l’asilo privato “Santa Chiara”.



«Le nuove norme – spiega al riguardo il primo cittadino di Mileto – non mi consentono di agire con provvedimenti di chiusura dei plessi, ma la nuova normativa invece prevede alcune regole che sono rispettate dai vari organi scolastici e dal Dipartimento di Prevenzione. Per quel che ci riguarda – aggiunge – monitoriamo la situazione e il sottoscritto interverrà solo quando vi saranno alcune condizioni, che spero non si verifichino mai».

In conclusione il sindaco Giordano si sofferma sulla necessità di non creare allarmismo e «di vaccinarsi per contrastare efficacemente il virus», fermo restando «che chiaramente la situazione è fluida e vi aggiornerò appena avute ulteriori notizie più precise».