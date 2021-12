Covid: in Calabria 286 nuovi contagi, Vibo conta un’altra vittima

Sono 286 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 5.902 tamponi effettuati e con un tasso di positività che si attesta a 4.85%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 178 guarigioni e 2 decessi: uno nel Vibonese e uno nel Crotonese. Per quanto riguarda i ricoveri, nessuna variazione rispetto a ieri.

A Vibo Valentia con i due morti tra ieri e oggi, il bilancio totale delle vittime sale a 107. [Continua in basso]

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +38 Catanzaro, +82 Cosenza, +35 Crotone, +114 Reggio Calabria, +14 Vibo Valentia, +3 da altra regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 356 (16 in reparto, 8 in terapia intensiva, 332 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.841 (11.675 guariti, 166 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.663 (58 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.599 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.006 (27.328 guariti, 678 deceduti).

– Crotone: casi attivi 182 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 180 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.926 (8.806 guariti, 120 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.809 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.761 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.375 (30.955 guariti, 420 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 374 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 366 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.182 (7.075 guariti, 107 deceduti).



