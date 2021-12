Covid Calabria, il tasso di positività schizza oltre il 9%. I dati del Vibonese

Non accenna a migliorare la situazione epidemiologica in Calabria. Anche il bollettino odierno della Regione mostra parametri in peggioramento. I nuovi casi positivi sono 224 a fronte di un numero minore di tamponi: 2.435. Il tasso di positività schizza così a 9,20%.

I morti nell’ultima giornata sono 2 (uno nel Cosentino e uno nel Reggino), mentre le guarigioni sono 134. Ancora in aumento i ricoveri: sono 6 in più in area medica e 1 in più in terapia intensiva. [Continua in basso]

I casi di oggi

I contagi di oggi sono così suddivisi: 37 a Catanzaro, 9 a Cosenza, 11 a Crotone, 140 a Reggio Calabria, 26 a Vibo Valentia e 1 da fuori regione.

I casi per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 494 (19 in reparto, 10 in terapia intensiva, 465 in isolamento domiciliare); 11727 guariti, 167 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1991 (77 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1909 in isolamento domiciliare); 27450 guariti, 681 deceduti.

– Crotone: casi attivi 220 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare); 8851 guariti, 120 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 2086 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2037 in isolamento domiciliare); 31353 guariti, 424 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 478 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 470 in isolamento domiciliare); 7139 guariti, 107 deceduti.