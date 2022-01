Covid Calabria, contagi stabili e boom di guariti. Calo dei casi nel Vibonese

Contagi stabili in Calabria dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.616 casi, di questi 104 sono riferiti alla Provincia di Vibo Valentia (ieri erano 448). Il bollettino odierno riporta inoltre 5 decessi (1 Catanzaro, 1 Cosenza e 3 Reggio Calabria), 800 guariti e +4 ricoveri in reparto ordinario. Il tasso di positività è al 15,84%.

I nuovi contagi distinti per provincia

I nuovi positivi: Catanzaro +151, Cosenza +454, Crotone +184, Reggio Calabria +720, Vibo Valentia +104, Altra regione +3.

Il bollettino della Regione Calabria

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.778.493 (+10.205). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 128.900 (+1.616) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 3.975 (77 in reparto, 14 in terapia intensiva, 3.884 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.246 (13.066 guariti, 180 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 6.890 (115 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.767 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.627 (28.880 guariti, 747 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.430 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.406 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.252 (10.119 guariti, 133 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.305 (154 in reparto, 12 in terapia intensiva, 10.139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.346 (36.865 guariti, 481 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 5.661 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.651 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.465 (8.340 guariti, 125 deceduti). L’Asp di Cosenza comunica 457 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.