Covid, contagi in classe: a Filandari scuole chiuse fino al 10 febbraio

Con apposita ordinanza il sindaco Rita Fuduli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza. Il consigliere di opposizione Artusa: «C'è chi non rispetta l'isolamento, si prendano tutti i provvedimenti del caso»

L’aumento dei contagi nel comune di Filandari ha indotto il primo cittadino Rita Fuduli a firmare un’ordinanza con cui dispone la chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le attività didattiche in presenza resteranno sospese dall’1 al 10 febbraio. Il provvedimento è stato adottato «considerato il rilevante numero di soggetti positivi riscontrati nelle classi dei tre segmenti scolastici e tra il personale».

Già nei giorni scorsi, il 28 gennaio, la dirigente scolastica aveva optato per la sospensione delle lezioni fino al 5 febbraio nella scuola dell’infanzia, a causa della rilevata positività di un piccolo alunno. Ora, l’acuirsi della situazione contagi e la conseguente ordinanza del sindaco.



Intanto proprio sulla situazione epidemiologica nel comune, interviene il consigliere di opposizione Francesco Artusa. «All’interno del territorio la situazione resta preoccupante, con diversi nuclei familiari contagiati e persone che non rispettano la quarantena domiciliare e circolano indisturbati. Come consigliere comunale, al fine di salvaguardare la salute pubblica e permettere un allentamento dei contagi sul territorio, chiedo al sindaco di prendere i provvedimenti del caso, al fine di uscire al più presto da questa situazione».