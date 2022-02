Nicotera, riparte l’ambulatorio di cardiologia: la soddisfazione del sindaco Marasco

«Da oggi la struttura ospedaliera di Nicotera, garantirà la prestazioni di un’altra specialistica medica». Ad annunciarlo il sindaco della cittadina costiera vibonese Giuseppe Marasco – il quale ha informato i suoi concittadini che il commissario dell’Asp di Vibo valentia, Giuseppe Giuliano, dopo il proficuo incontro avuto nelle scorse settimane ha dato seguito a quanto concordato.

Più nel dettaglio, dopo l’apertura dell’ambulatorio di dermatologia, è stata la volta dell’ambulatorio di cardiologia, dove presterà servizio il dottor Teti. «Lo stesso – ha precisato il primo cittadino – nelle giornate di sabato effettuerà visite cardiologiche, ecg ed ecocardiogramma».

Il sindaco inoltre ha colto l’occasione per ringraziare lo stesso Giuliano di «aver approvato il Piano degli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie nella provincia vibonese, previste nella ripartizione programmatica del Piano nazionale di ripresa e resilienza, confermando all’interno dello stesso, il presidio sanitario nicoterese come Casa della comunità».

«Un passo avanti importante per rivitalizzare e dare finalmente un assetto preciso ad una struttura centrale per tutto il vasto comprensorio cittadino. Nel contempo – conclude Marasco – l’amministrazione comunale proseguirà con i vertici dell’Asp stessa per ottenere nuovi presidi come quelli attivati nelle ultime settimane».