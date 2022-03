Covid, a Filogaso troppi contagi tra gli alunni: scuole chiuse per una settimana

Troppi contagi all’interno delle scuole e così il sindaco di Filogaso, Massimo Trimmeliti, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza da domani 5 marzo fino a sabato prossimo, 12 marzo. Il provvedimento riguarda scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado e scuole private del comune di Filogaso ed è giustificato dalla «attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività anche sul territorio di competenza, con numerosi casi accertati di positività al Covid – 19 nell’ambito della popolazione scolastica comunale».

Per la giornata di oggi si era già provveduto a sospendere il servizio di scuolabus, a causa dei troppi contagi. Ora l’ulteriore provvedimento, adottato in via cautelativa e a tutela della salute pubblica. Anche a Soriano Calabro tutte le scuole sono chiuse, fino alla giornata di domani.