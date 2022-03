Covid, troppi casi tra alunni: a Filogaso sospeso il servizio scuolabus

Il virus continua a circolare nel Vibonese. A Filogaso visto l’elevato numero di positivi al Covid tra gli alunni di tutte le scuole del territorio in via precauzionale da domani, venerdì 4 marzo, il servizio scuolabus è sospeso fino a data da destinarsi. Situazione monitorata anche a Soriano Calabro dove gli istituti scolastici resteranno chiusi fino al 5 marzo.



L’allerta da parte delle amministrazioni resta alta. In base ai dati settimanali della fondazione Gimbe Vibo rientra tra le 42 città con incidenza superiore a 500 casi per 100mila abitanti. A livello regionale è la seconda provincia con più alta incidenza di casi dopo Reggio Calabria.