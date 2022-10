Covid, 619 casi e 2 decessi. In lieve calo i casi nel Vibonese

Le persone guarite in un giorno sono state invece 852. Ecco tutti i dati contenuti nel bollettino regionale

Emersi 619 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 3.639 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 17.01% (ieri era al 17.54 %). È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 852 guarigioni e 2 decessi (1 a Cosenza e 1 a Catanzaro). Aumentano i ricoveri in area medica (+1), mentre restano stabili terapia intensiva. I nuovi casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +140, Cosenza +262, Crotone +38, Reggio Calabria +145, Vibo Valentia +33 (ieri 61), altra regione +1. [Continua in basso]

Il bollettino