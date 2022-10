Covid, in Calabria 528 nuovi contagi e un decesso: i dati del Vibonese

Sono 528 i nuovi casi positivi in Calabria, a fronte di 3.152 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 16,75%. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 402 guarigioni e un decesso (a Cosenza). Scendono i ricoveri rispetto a ieri, sono -7 in area medica. In terapia intensiva invece si conta un ingresso in più.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +127, Cosenza +237, Crotone +1, Reggio Calabria +123, Vibo Valentia +37, altra regione +4. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2305 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2277 in isolamento domiciliare); casi chiusi 96322 (95939 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 4867 (74 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4792 in isolamento domiciliare); casi chiusi 164099 (162769 guariti, 1330 deceduti).

– Crotone: casi attivi 429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56210 (55942 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2136 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 193049 (192186 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 648 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 641 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49296 (49108 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione 4 nuovo caso a domicilio”.

