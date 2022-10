Covid, in Calabria 791 nuovi contagi e 4 decessi: i dati del Vibonese

Sono 791 i nuovi casi positivi in Calabria (ieri erano 830), a fronte di 4.351 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 18,18%. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 1.523 guarigioni e 4 decessi (3 a Cosenza e 1 da fuori regione). Scendono i ricoveri rispetto a ieri, meno 4 in area medica.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +169, Cosenza +336, Crotone +60m Reggio Calabria +184, Vibo Valentia +37, altra regione +5. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2440 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2415 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95770 (95387 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 4713 (75 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4636 in isolamento domiciliare); casi chiusi 163352 (162025 guariti, 1327 deceduti).

– Crotone: casi attivi 459 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56100 (55833 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2119 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2089 in isolamento domiciliare); casi chiusi 192650 (191790 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 738 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 729 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49076 (48888 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: totale positivi 171 di cui 2 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione: 1 decesso e 3 nuovi casi a domicilio.

