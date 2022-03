Covid, anche Nicotera chiude le scuole: elementare e media in Dad

Dopo Filogaso, anche Nicotera chiude le scuole a causa del Covid. Nella cittadina costiera «la situazione epidemiologica continua ad avere proporzioni considerevoli», per questo motivo il sindaco Giuseppe Marasco con propria ordinanza ha disposto la sospensione della didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Nicotera centro da domani fino a mercoledì 9 marzo.

In particolare, è spiegato nel provvedimento, «al protocollo dell’Ente è stata registrata la nota del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “A. Pagano” con la quale si porta a conoscenza l’amministrazione di circa 25 casi di positività al Covid-19 tra gli studenti». E ancora: «Risulta che nonostante la “guarigione” dei ragazzi già interessati dalla positività a dicembre, numerose famiglie stanno autodenunciando la positività dei loro figli, chiedendo le lezioni in Dad».

Quindi, la decisione di chiudere le scuole per evitare che i casi aumentino e il contagio si propaghi anche agli altri istituti scolastici della cittadina.

