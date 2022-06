Tumore all’intestino: innovativo intervento dell’équipe guidata dal vibonese Bruno Nardo

L’operazione chirurgica, eseguita all'ospedale Annunziata di Cosenza, viene per la prima volta realizzata in Calabria

Nuovo primato per la medicina calabrese. I chirurghi dell'ospedale Annunziata di Cosenza continuano nel solco delle innovazioni. Pochi giorni fa è stato effettuato, per la prima volta nella nostra regione, e con pochi precedenti in Italia, una ileostomia percutanea di protezione, su un paziente di 60 anni, padre di famiglia, operato per un tumore maligno del retto basso, dopo essere stato trattato con chemioterapia e radioterapia. La notizia è stata diffusa dal commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, Gianfranco Filippelli, noto oncologo.

L’intervento all’Annunziata di Cosenza

«In questi tipi di tumori, per proteggere l’anastomosi, ovvero il collegamento che – si specifica – si rende necessario fare dopo avere asportato il tumore, tra il colon ed il retto residuo, e favorire il suo consolidamento, si è soliti confezionare una ileostomia detta di protezione. In poche parole, l’intestino viene deviato temporaneamente all’esterno e viene applicata una sacca (la odiata busta), da cui fuoriesce materiale enterico, che il paziente si porta a casa e che è costretto a tenere per almeno 6 mesi. Le feci che fuoriescono dall’ileostomia sono semiliquide e contengono enzimi della digestione aggressivi, aumentando così il rischio di irritazioni e lesioni peristomali, oltre comprensibili disagi quotidiani. Superati i 6 mesi il paziente deve essere riportato in sala operatoria ed essere rioperato, in anestesia generale, per chiudere la stomia, ma non sempre ciò si verifica, con tutte le conseguenze che ne derivano».

Tumori, nuove tecniche

Da adesso in poi non è più così, almeno nei casi selezionati operati nel reparto della Uoc di Chirurgia Generale “Falcone” dell’Annunziata di Cosenza, diretta dal primario vibonese Bruno Nardo. In collaborazione con i colleghi che hanno messo a punto la procedura, in particolare il dottor Edoardo Minciotti di Foligno ed in presenza dello specialist Federico Monti, il professor Bruno Nardo, coadiuvato dai dottori Roberto Perri e Daniele Paglione, dopo avere asportato il tumore maligno e ripristinato la continuità intestinale, hanno eseguito, per la prima volta nella storia della chirurgia calabrese, una ileostomia percutanea temporanea.