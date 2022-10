Sanità a Vibo, il direttore del Pronto soccorso: «Ecco tutte le possibili soluzioni per fronteggiare le criticità»

È chiaro che in una simile situazione i risvolti non possono essere certo positivi e finiscono col riverberarsi sulla dilatazione dei tempi di attesa, sulla diminuita capacità di garantire la sicurezza dei pazienti e la protezione la loro privacy, sull’equità e rispetto della dignità personale e non da ultimo sull’aumento significativo dei costi. «Bisogna comprendere – sottolinea ancora il direttore del Ps – che chi lavora nell’emergenza non fa attività privata ma vuole solo che il servizio sanitario nazionale risponda adeguatamente alle richieste dei cittadini».

Tale circostanza, a parere di Natale, rappresenta un altro problema: «Il loro blocco davanti ai servizi di emergenza è determinato dall'esaurimento delle barelle in dotazione ai Pronto soccorso a causa dei malati che vi sono allocati impropriamente in attesa di un posto letto, oltre a quelle che sono utilizzate per la normale gestione dei malati che poi verranno dimessi».

Soluzioni possibili

Sulla scorta di questo stato di cose, il dottore Natale ha portato all’attenzione del management dell’Asp di Vibo Valentia una serie di proposte soprattutto sotto l’aspetto organizzativo, evidenziando come quello del «sovraffollamento deve essere considerato un problema del solo reparto di Pronto soccorso ma un problema che coinvolge l’ospedale nel suo complesso». Oltre a ciò è necessario «creare una rete sul territorio, che sia in grado di offrire alternative al ricorso all’ospedale per i casi meno gravi: servizi e associazioni che, in stretta collaborazione con il Pronto soccorso, prendano in carico i casi già visitati e seguiti evitando il ricovero in ospedale attraverso una dimissione “protetta”, un percorso che garantisca una continuità delle cure anche dopo le dimissioni».

Enzo Natale sottolinea poi la necessità di un miglior sfruttamento delle risorse disponibili e l’applicazione di protocolli con l’obiettivo «di snellire il flusso dei pazienti sia in entrata che in uscita dall’ospedale, liberando i posti letto dei dimessi con la conseguente riduzione dei tempi di attesa dei pazienti in Pronto Soccorso per l’ingresso nei reparti». Necessaria poi una gestione dei casi minori con la presenza di un medico e un infermiere esperti che si affianchino nell’accettare e risolvere i problemi della maggior parte dei pazienti.

Due percorsi per i pazienti

Si chiama “See and treat” ed è un modello che sostituisce il processo decisionale del triage con una rapida procedura di indirizzo e che porta a individuare almeno due distinti flussi di pazienti in Pronto Soccorso: «Quello dei casi più lievi che vengono assistiti secondo la regola del “first come, first serve” e quello dei casi di maggiore complessità, che accedono senza attesa alle aree di trattamento. Il tradizionale triage può pertanto sviluppare le sue potenzialità da attesa rassegnata per colori differenziati a postazione attiva per indirizzare prontamente i pazienti verso sedi di trattamento appropriato e ciò – commenta il dirigente sanitario – almeno negli orari e nei giorni nei quali la coda tende ad allungarsi».

Altre soluzioni

Ciò che potrebbe favorire un abbattimento dei tempi è il potenziamento strutturale e organico delle tre aree in cui è organizzata l’emergenza all’interno dell’ospedale (Pronto soccorso, osservazione breve, Medicina d’urgenza); ovviamente non poteva restare avulso dal discorso l’aumento dei posti letto, oppure, ove ciò non fosse possibile, assicurare almeno una distribuzione degli stessi tra i vari ospedali e tra le diverse aree di ciascun nosocomio; infine è opportuno ridurre le degenze più lunghe, anche attraverso i percorsi di “Dimissioni protette”.

Pronto soccorso una porta sempre aperta

La postazione è approdo per un terzo della popolazione vibonese. In percentuali vi si recano pazienti in pericolo di vita (1-2%), vittime di incidenti o colpiti da malattie acute (65-70%), ma anche persone con problemi sanitari minori o sociali (30-35%), che «potrebbero trovare risposta – rivela ancora Natale – in altri servizi sul territorio. Il Pronto soccorso è sempre più lo snodo principale delle richieste di assistenza sanitaria o di supporto sociale della popolazione: molti pazienti sono salvati, una parte sono ricoverati (15%). altri ricevono tutte le cure di cui hanno bisogno, senza più necessità di ricovero ospedaliero. In Pronto soccorso si attivano spesso percorsi di cura e assistenza da proseguire al domicilio o in strutture protette. Il mantenimento della funzionalità dei Pronto soccorso è quindi un elemento critico per la sopravvivenza del nostro sistema sanitario».

Personale

«Attualmente nelle postazioni di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea operano una dozzina di figure, ma è chiaro che la pianta organica ne prevede altre sette, più altre quattro in medicina d’urgenza». Una situazione non certo agevole, tant’è che lo stesso Natale pur di non costringere i colleghi a rinunciare alle ferie, si è messo a svolgere i loro turni unitamente ad un altro sanitario che però è invalido. Ora però l’Asp ha espletato i nuovi concorsi – su input dello stesso dirigente del Ps – ed entro il prossimo novembre dovrebbero arrivare i rinforzi, sempre che questi poi non declinino, come avvenuto in passato e sta avvenendo tutt’ora «anche se non al Pronto soccorso», rileva lo stesso Natale.

L’impegno del management

La sede dell’Asp e, nel riquadro, il commissario Giuliano

Enzo Natale dà infine atto al management dell’Asp, guidato da Giuseppe Giuliano, di essere «impegnato nell’attivazione delle nostre proposte per l’adozione di provvedimenti che difendano il nuovo percorso clinico-logistico del Pronto Soccorso dotato di caratteristiche strutturali e tecnologiche che hanno permesso raggiungimento di requisiti organizzativi conformi alle più recenti linee guidi nazionali dell’emergenza».

