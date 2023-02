Sanità vibonese, i consiglieri regionali Lo Schiavo e Mammoliti incontrano i cittadini

È convocata, per domani, sabato 18 febbraio alle ore 10.30, nei locali del Centro servizi per il volontariato di Vibo Valentia, in via A. Savelli n. 2, una conferenza stampa alla presenza dei consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo (Liberamente progressisti) e Raffaele Mammoliti (Partito democratico). Oggetto dell’incontro con i giornalisti sarà l’esito dell’ultima seduta della III Commissione consiliare Sanità del Consiglio regionale della Calabria, che ha visto l’audizione – svoltasi su richiesta dei consiglieri Lo Schiavo e Mammoliti – del commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano, il quale ha relazionato sulle criticità del sistema sanitario vibonese. Nell’occasione, i consiglieri regionali esporranno le iniziative intraprese, i provvedimenti adottati e il lavoro svolto in materia di sanità nel corso del mandato fin qui svolto nonché le future prospettive politiche e legislative in ambito sanitario e non solo.