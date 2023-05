A Santa Domenica di Ricadi si parla di diritto alla salute e dello stato dei consultori familiari

L’ospedale di Tropea

Assemblea pubblica a Santa Domenica di Ricadi. Tema dell’incontro il depauperamento dell’ospedale di Tropea. L’argomento ha richiamato cittadini da diverse province. Presenti le attiviste di Cittadinanza Attiva di Vibo Valentia, i sindacalisti di Usb sanità di Catanzaro, i militanti del comitato per la riapertura dell’ospedale di Oppido Mamertina. Si è anche discusso dei consultori familiari. «Quello del consultorio familiare, come sappiamo – si legge nel comunicato stampa a firma di Fronte Comunista Calabria – è un istituto frutto delle lotte politiche degli anni Settanta, che condussero per la prima volta ad un’accettabile applicazione pratica delle norme Costituzionali. Il consultorio, per le sue caratteristiche di prossimità e di interdisciplinarità, può prendere in carico la salute delle donne e delle coppie ed occuparsi del loro benessere in maniera inclusiva e a 360 gradi».



«La situazione nella provincia di Vibo Valentia, per quanto riguarda i consultori familiari, risulta molto deficitaria e il problema principale è proprio il mancato turnover del personale, che rende impossibile garantire tutti i servizi che sarebbero competenza di un consultorio. Proprio su Tropea, ad esempio, la nostra inchiesta rivela come, nonostante i locali del consultorio (al piano terra del nosocomio cittadino) siano idonei e presentino, anzi, l’unico colposcopio nei consultori della provincia (a Vibo Valentia e a Serra San Bruno non c’è), l’ostetrica e l’assistente sociale si trovano a lavorare da sole, non c’è più una psicologa, la ginecologa è presente a lavorare solo come specialista e non tutti i giorni ma solo il mercoledì e il giovedì, e alle sue visite vi si accede quindi solo con prenotazione. Se un elemento del personale si assenta l’intero servizio è bloccato. Lo staff è già prossimo alla pensione e, come dichiarano delle utenti del consultorio stesso e anche parte del personale». A parere di Fronte Comunista, «la situazione è ancora più drammatica nel consultorio di Serra San Bruno, nel quale si trova a lavorare soltanto un’ostetrica e, per questo, si effettuano solo le seguenti prestazioni: corsi di preparazione al parto, assistenza al puerperio, promozione dell’allattamento al seno e Pap test».

Nel corso del dibattito si è anche discusso di piano di rientro sanitario e della fuga dei professionisti dal settore pubblico verso il privato che «rendono impossibile – sostengono – un vero funzionamento dei consultori familiari soprattutto nelle zone periferiche della provincia e della regione. L’interruzione volontaria di gravidanza, la possibilità di fare ecografie e di avere sostegno psicologico sono sempre più riservate, nel nostro territorio, a chi dispone dei mezzi economici e dei contatti sociali necessari a garantirsi una visita in uno studio privato o in un’altra regione. Anche per questo, risulta evidente – concludono – che l’unica classe sociale che può realisticamente lottare per il pieno ripristino della funzionalità di questi enti è quella composta da lavoratori e altri ceti popolari».

