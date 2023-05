Vibo Valentia per due giorni capitale italiana del diabete – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

È in corso a Vibo Valentia la terza edizione del Congresso nazionale sul diabete promosso dalla Simdo (Società italiana metabolismo, diabete e obesità). Una due giorni di confronto e di aggiornamento sui nuovi farmaci e le nuove tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti dalla malattia. Alla prima giornata duecento tra endocrinologi, pediatri, cardiologi, nefrologi e ginecologi che si sono dati appuntamento al 501 hotel per discutere di una delle patologie più diffuse in Calabria: «Il 10% della popolazione è affetta da diabete», ha affermato il responsabile dell’endocrinologia, diabetologia, malattie metaboliche dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Crispino che ha poi sottolineato come «su una popolazione di circa 2 milioni, 200mila sono diabetici». [Continua in basso]

Ma c’è poi un altro dato allarmante: «Vibo Valentia con 20 mila pazienti accertati, è la provincia con il più alto numero di pazienti diabetici». Un primato negativo da attribuire a una dieta ricca di zuccheri e carboidrati e alla vita sedentaria come ammette lo stesso medico: «In Calabria si eccede nel consumo di zuccheri raffinati e carboidrati. Senza contare la vita sedentaria. Stili di vita alla base dell’insorgenza della malattia». Sulla rivoluzione farmacologica e tecnologica, il responsabile scientifico del congresso medico spiega: «Abbiamo nuovi farmaci per curare i nostri pazienti diabetici». L’appello del medico è rivolto a quanti convivono con la patologia: «Non scoraggiatevi perché oggi i rimedi ci sono». La scienza ha fatto passi da gigante. Tanto da riuscire a silenziare la patologia. «Dal diabete non si guarisce – chiarisce il diabetologo – ma con la terapia giusta, si può andare verso una remissione della malattia. Si può dunque nascondere – tranquillizza il medico – come se non ci fosse più. Questa è la vera rivoluzione», conclude Giuseppe Crispino.

LEGGI ANCHE: Ictus, a Vibo Valentia il Premio Hipponion: «L’X Factor dei giovani ricercatori» – Video

Spilinga celebra lo sport con gli aneddoti del medico della Serie A Mario Brozzi