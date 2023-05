Spilinga celebra lo sport con gli aneddoti del medico della Serie A Mario Brozzi

In municipio si è tenuto un convegno sui benefici dell'attività fisica che ha visto come ospite d'onore l'ex dottore sociale di Roma e Milan. I festeggiamenti per la promozione della squadra calcistica cittadina rinviati a causa del maltempo

Una giornata dedicata allo sport e al benessere che può derivarne, quella promossa ieri a Spilinga dall’amministrazione comunale. Un paese in festa da giorni grazie alla vittoria della squadra calcistica cittadina, la Asd Polisportiva Spilinga, che dopo aver conquistato il primo posto nel campionato di Terza categoria è pronta ad approdare in Seconda. Ieri pomeriggio, la sala consiliare del Municipio ha ospitato un convegno dal titolo “Sport e salute – Insieme per la vita”. Ospite d’onore Mario Brozzi, medico sociale per circa 16 anni all’A.S. Roma e oltre 4 all’A.C. Milan. Una lunga carriera in Serie A che non ha mancato di raccontare davanti a una nutrita platea, introdotto dal vicesindaco Franco Barbalace e accompagnato dagli interventi del sindaco Enzo Marasco e dell’allenatore della Polisportiva Michele Falduto. Ha preso brevemente la parola anche il consigliere regionale Michele Comito. [Continua in basso]

Il dottor Brozzi ha parlato dei benefici dello sport, sottolineando quanto sia importante che si pratichi fin da bambini: in questo modo si potranno evitare diversi problemi di salute da adulti. Il suo intervento si è poi concentrato sulla storia della medicina sportiva degli ultimi trent’anni. Non sono mancati gli aneddoti e il racconto di fatti vissuti in prima persona dal medico sociale durante le più importanti partite del campionato di Serie A, che hanno visto protagonisti i grandi campioni degli ultimi anni primo fra tutti l’ex capitano della Roma Francesco Totti. E persino di quella volta quando, nel 2019, era il medico sociale del Milan e fu squalificato dopo la Supercoppa persa contro la Juve.

Dopo il convegno, la serata si sarebbe dovuta concludere con i festeggiamenti per la promozione in Seconda categoria dell’Asd Polisportiva Spilinga: in programma dj set e salsicciata, che però a causa delle cattive condizioni meteo sono stati rimandati a sabato 6 maggio.

LEGGI ANCHE: “Bacchette pronte”, Rosy Chin è la nuova ambasciatrice nel mondo della ‘nduja di Spilinga – Video

Spilinga, concluso il restauro del calvario grazie alle indennità di sindaco e giunta