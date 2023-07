Vibo, il Pd organizza un focus sulla situazione sanitaria vibonese

Si terrà giovedì 3 agosto, alle ore 10:30, presso la Federazione del Pd di Vibo Valentia, un focus sulla situazione sanitaria vibonese per ricordare a chi possiede ruoli di responsabilità e decisione ai vari livelli che occorre sollecitare i provvedimenti necessari per affrontare la drammatica criticità della sanità Vibonese. “Non si può accettare – ha fatto sapere Raffaele Mammoliti, consigliere regionale – che le risorse disponibili non vengano sollecitamente utilizzate per mettere in sicurezza presidi e strutture, per abbattere le lunghissime liste d’attesa, per realizzare il programma di ammodernamento tecnologico già finanziato. Con questi propositi ci attiveremo coerentemente, esponendo l’attività messa in campo, in tutte le sedi competenti e deputate, al fine di favorire l’affermazione dei Lea in tutto il territorio provinciale”. All’appuntamento saranno presenti: il senatore Nicola Irto, segretario regionale Pd Calabria, Mimmo Bevacqua, capogruppo Consiglio regionale Pd, Amalia Bruni, vicepresidente Commissione sanità, Raffaele Mammoliti, consigliere regionale, Francesco Colelli, segretario circolo Pd di Vibo Valentia, Antonio Iannello, direzione regionale Pd, Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd Vibo e molti tra sindaci e dirigenti medici della provincia.

