Sanità in Calabria, Occhiuto: «In arrivo 60 nuove ambulanze»

«Dopo anni di immobilismo, piccoli grandi passi, per ripartire». Il governatore Roberto Occhiuto ha annunciato, attraverso i canali social, l’arrivo di sessanta nuove ambulanze che andranno ad implementare il parco mezzi del servizio di emergenza. In base a quanto annunciato dal presidente della Regione Calabria, sono state già consegnate le prime tre nuove ambulanze, altri sette veicoli sono invece in consegna oggi: «Entro il 31 ottobre – si fa poi rilevare- giungeranno le restanti cinquanta ambulanze». Occhiuto ha infine aggiunto: «Al lavoro anche per implementare il contingente di medici cubani a supporto dell’emergenza urgenza».

